OM-PSG ‍: L'arbitre lève une partie du mystère après son carton rouge

Dans : OM.

Par Claude Dautel

François Letexier a accepté d'expliquer pourquoi il avait directement expulsé Amine Harit suite à sa faute sur Marquinhos.

C'est une bonne chose, l'arbitre français numéro 1 ne s'est pas caché dans son vestiaire après la victoire du Paris Saint-Germain à Marseille (3-0). Bien évidemment, l'expulsion du milieu de terrain marocain de l'OM à la 20e minute n'explique pas le début de rencontre totalement raté des joueurs de Roberto De Zerbi, mais forcément cela a pesé dans la suite de la rencontre. Mais pour François Letexier, cette décision de mettre directement un carton rouge à Amine Harit se justifie facilement, tout comme il assume le fait de ne pas aller jeter un oeil à la VAR. Au micro de DAZN, l'arbitre de cet OM-PSG a choisi de communiquer sa version des faits et même si elle ne sera pas du goût de tout le monde, elle a le mérite d'exister.

🤔 | François Letexier explique son choix d’exclure Amine Harit. 👀🟥 #OMPSG pic.twitter.com/UGLTlvgRVt — DAZN France (@DAZN_FR) October 27, 2024

Pour François Letexier, les traces des crampons sur le torse de Marquinhos confirment qu'il y a eu une grosse faute du joueur marseillais, et concernant la VAR, cette dernière aurait à sa disposition des images prises sous un autre angle, dont DAZN ne profite pas, qui valideraient totalement le carton rouge. « Dès le départ, j'ai le sentiment que ce geste met en danger l'intégrité physique de son adversaire. Je prends malgré tout le temps de la réflexion. Très rapidement, Marquinhos enlève son tee-shirt et je vois la trace des crampons au niveau du sternum. Ces deux éléments, à la fois ce que j'ai perçu à vitesse réelle et les conséquences du geste, qui me décident à exclure monsieur Harit (...) On est particulièrement vigilant parce que c'est notre travail de protéger les joueurs. La mise en danger de l'intégrité physique de l'adversaire, même lorsqu'elle n'est pas générée par une action délibérée et volontaire du joueur, mérite une exclusion, explique-t-il, alors que certains justifiaient que le geste n'était pas volontaire. Le caractère délibéré du geste ne change en rien la sanction disciplinaire qui doit être donnée », a confié dans un premier temps l’arbitre d’OM-PSG.

La VAR a des images que DAZN n'a pas

Et François Letexier de parler également de la VAR, qui n’a pas jugé utile un visionnage de la séquence par ce dernier. « Sur chaque situation de rouge notamment, l'assistance vidéo regarde. Là, le VAR ne considère pas que ma décision est une erreur manifeste. Au contraire, ils me confirment qu'il y a contact de la semelle au niveau du torse, avec un angle qui n'a pas été diffusé par la réalisation, qui permet de voir le duel de profil. Sur l'arrêt sur image qui m'a été fourni a posteriori, on constate clairement le contact de la semelle au niveau du sternum. Je ne pouvais pas en douter puisque j'ai vu les conséquences du geste », a précisé l’arbitre, qui ne voit aucune raison de changer d’avis.