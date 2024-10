OM-PSG ‍: L'expulsion d'Amine Harit fait scandale

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Déjà dans le dur contre le PSG, l'OM s'est retrouvé à dix après l'expulsion d'Amine Harit au bout de 20 minutes.

Auteur d'un pied levé au niveau de l'abdomen de Marquinhos, Amine Harit a vu rouge, François Letexier expulsant le joueur de l'Olympique de Marseille avec l'aval de la VAR, puisque cette dernière n'a pas relevé d'erreur manifeste comme elle pouvait le faire, après seulement 20 minutes et alors que l'OM était déjà mené 1-0 et paraissait à côté de la plaque. Cela n'empêche pas cette décision de faire du bruit sur les réseaux sociaux et chez les consultants. « Nous, on trouve tous qu’il n’y a pas rouge et à la VAR personne ne dit rien. On veut protéger une personne, Monsieur Letexier, parce que c'est l'arbitre français numéro 1 et personne n'ose lui dire qu'il s'est trompé », s'est énervé Johan Micoud sur le plateau de la chaîne L'Equipe. Mais le milieu de terrain marocain a finalement été contraint de quitter ses coéquipiers, et à la pause l'Olympique de Marseille est mené 3-0 par le PSG. Avant cette expulsion, la formation de Roberto De Zerbi était dans le dur, mais à 10 contre 1 cela devenait injouable.

Amine Harit a écopé d’un 𝗖𝗔𝗥𝗧𝗢𝗡 𝗥𝗢𝗨𝗚𝗘 sur cette action face au PSG. 🇫🇷❌



Justifié ou pas selon-vous ? 🤔pic.twitter.com/jyvnRzyZ3r — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) October 27, 2024