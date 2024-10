OM-PSG ‍: De Zerbi sanctionne ce flop du mercato

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Recruté cet été en provenance de Brest, Lilian Brassier a démarré la saison comme titulaire mais n’a pas totalement convaincu Roberto De Zerbi. Il devrait débuter sur le banc pour le choc de dimanche face au PSG.

Convoité par Milan, Porto ou encore Monaco lors du mercato estival, Lilian Brassier a fait le choix de rejoindre l’Olympique de Marseille, malgré l’absence de coupe d’Europe au sein du club phocéen. Il faut dire que Roberto De Zerbi a insisté pour s’offrir le défenseur de 24 ans, lequel a été convaincu par le discours de l’entraîneur italien. Mais alors qu’il était titulaire en début de saison, Lilian Brassier a perdu sa place depuis quelques matchs. Face au PSG, il ne devrait pas y avoir de bonne surprise pour l’ancien Brestois, pressenti pour débuter sur le banc alors que son adaptation met plus de temps que prévu.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lilian Brassier (@l.brassier)

« De Zerbi ne lâche pas Brassier, son exigence confine à l'intransigeance au début de la dernière séquence internationale, et le joueur doit se remettre en question » souligne le quotidien national, pour qui l’entraîneur de l’OM est convaincu du potentiel de Brassier et par conséquent, l’Italien attend davantage de son joueur. L'ex-taulier de Brest est en plus confronté à une concurrence plus rude que ce qui était pressenti avec Cornelius mais aussi Kondogbia, recyclé en défense centrale après la signature de Rabiot. Toutefois en interne, cette adaptation en mode diesel n’inquiète pas plus que cela au sujet de Brassier.

Brassier met du temps à s'adapter

« Pour des joueurs comme Pierre-Emile Höjbjerg, l'intégration dans un club comme l'OM prend trois jours, et c'est ce qui fait leur rareté. Pour des joueurs plus jeunes, cela peut prendre trois mois, pour d'autres six... Il faut être patient avec eux, tant qu'ils sont dans la bonne optique, celle de réussir à l'OM. Lilian a cette mentalité-là » explique-t-on sur les hauteurs de la Commanderie. Brassier a donc du temps et la confiance du club, mais a de grandes chances de regarder le Classique face au PSG depuis le banc. Sauf si, comme évoqué ici et là depuis quelques heures, Roberto De Zerbi surprend tout le monde en alignant son défenseur central au poste de latéral gauche, pour bloquer Ousmane Dembélé puisque Quentin Merlin revient tout juste de blessure.