OM-PSG : Bernard Tapie balance les deux joueurs niveau PSG à l'OM

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Actuellement souffrant, et soigné dans un hôpital de la capitale, Bernard Tapie ne pourra évidement pas assister au match entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche soir au Vélodrome. Mais l'ancien patron de l'OM, et actuel propriétaire du quotidien La Provence, a tout de même un avis tranché sur ce choc. Pour lui, le PSG a toutes les chances de s'imposer au Vélodrome, sauf si les joueurs de Rudi Garcia vont chercher un supplément d'âme. Car dans le onze de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie ne voit que deux joueurs susceptibles d'avoir le niveau PSG.

« Ce sera difficile de gagner si tout se passe comme la logique du football l'indique. Quand vous voulez savoir objectivement qui est le favori, vous n'avez qu'à faire l'équipe idéale, en prenant un joueur d'un camp ou de l'autre pour chaque poste. Sur ce match-là, regardez combien il y aurait de Marseillais sur le terrain. Je mets le gardien, Steve Mandanda, et Dimitri Payet, car je pense que dans l'entrejeu, il n'a rien à envier aux Parisiens. Il peut éventuellement y en avoir un ou deux autres, mais dans tous les cas, ils sont minoritaires. Donc, sur le papier...En revanche, on est chez nous et il y a un défi très fort : les Olympiens n'ont rien à perdre et ont tellement à gagner s'ils font un score en leur faveur ! Si les joueurs sortent du terrain lessivés et ne mettent plus un pied devant l'autre, alors on peut se dire qu'un match reste un match », explique, dans le quotidien régional, l’ancien président de l’Olympique de Marseille.