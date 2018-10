OM-PSG : Avant le Classique, Puma s'attaque froidement au PSG

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Passé tout proche de la victoire la saison passée, l’Olympique de Marseille espère bien enfin faire tomber le Paris Saint-Germain, ce dimanche soir au Vélodrome. Une mission loin d’être évidente puisque le PSG n’a pas trébuché une seule fois cette saison en Ligue 1. Mais ses déboires européens laissent de l’espoir, même si l’OM n’est pas non plus en grande forme. En tout cas, le club provençal peut compter sur son équipementier pour motiver ses troupes, même si Puma est allé assez loin pour présenter le Classique dans une vidéo très partisane. Ainsi, dans cette publicité à fort accent marseillais, la marque allemande oppose les deux clubs, l’un riche et l’autre populaire.

« À Marseille, on est tous unis. Ici, on est connus pour exagérer les choses, mais ce match, c’est bien plus qu’un Classique. C’est un combat. C’est le moment de prouver au monde que nous sommes la capitale du foot. Tu as la meilleure équipe de France ? Nous avons l'étoile. Tu dépenses des milliards pour les meilleurs joueurs de la planète ? La seule chose que tu n'auras jamais, c'est le cœur d'un peuple », a ainsi lancé l’équipementier de l’Olympique de Marseille, qui n’est visiblement pas prêt de devenir celui du PSG.