OM : Prends-ça Rami, Eyraud attaque encore !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Visé par une procédure disciplinaire, Adil Rami ne devrait pas être réintégré à l’effectif de l’Olympique de Marseille. « Adil Rami doit s'interroger, mais profondément, sur son statut, sur son métier de footballeur professionnel, sur ses droits et devoirs de joueur, de surcroît champion du monde » indiquait il y a une semaine Jacques-Henri Eyraud au sujet de l’international français, lequel a menti à Rudi Garcia afin de participer à Fort Boyard l’an passé, le tout alors qu’il était officiellement blessé et donc indisponible pour défendre les couleurs de l’Olympique de Marseille.

Une attitude qui ne passe pas auprès de Jacques-Henri Eyraud, lequel en a remis une couche sur Adil Rami, dans les colonnes de France Football. « On a vite vu qu’il était décroché, que mentalement il n’y était pas. Il y a eu un certain nombre de manques que l’on ne peut pas détailler, mais qui ont posé problème » a lâché le président phocéen, pour qui le titre de champion du monde n’a pas fait du bien mentalement à Adil Rami. Tourné vers le futur, le club phocéen envisage plus que jamais l’avenir sans l’ancien défenseur du FC Séville, et serait prêt à lâcher près de 8 ME pour son potentiel remplaçant, l’Espagnol Alvaro Gonzalez, selon la presse espagnole