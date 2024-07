OM ‍: Poussés vers la sortie, 3 joueurs se rebellent

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Privé de compétition européenne la saison prochaine, l’Olympique de Marseille doit réduire sa masse salariale. Le club phocéen tente d’éjecter certains joueurs aux revenus imposants. Mais parmi eux, trois cadres jugés indésirables ne facilitent pas la tâche de la direction. De quoi envisager de longs feuilletons pendant ce mercato estival.

Pour l’Olympique de Marseille, une séparation avec Pierre-Emerick Aubameyang ne serait pas forcément une mauvaise nouvelle. Bien sûr, le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi perdrait son attaquant le plus efficace. Les Marseillais ont souvent été dépendants de leur meilleur buteur auteur de 30 réalisations toutes compétitions confondues la saison dernière. Son départ affaiblirait considérablement le secteur offensif. Mais d’un autre côté, son exil en Arabie Saoudite soulagerait les finances olympiennes.

OM : Aubameyang s'en va, son futur club est connu https://t.co/mSXAZ47nMS — Foot01.com (@Foot01_com) July 12, 2024

Le récent huitième de Ligue 1, privé de compétition européenne la saison prochaine, doit impérativement réduire sa masse salariale, la plus haute de son histoire. Et Pierre-Emerick Aubameyang est le joueur le mieux rémunéré de l’effectif. On apprend d’ailleurs que ses poursuivants dans la grille salariale sont quant à eux poussés vers la sortie. En effet, le journal L’Equipe, en plus de Pau Lopez, Jonathan Clauss et Ismaïla Sarr, cite les cadres Samuel Gigot, Jordan Veretout et Geoffrey Kondogbia parmi les éléments jugés indésirables.

Gigot, Veretout et Kondogbia éjectés

A priori, le coach Roberto De Zerbi ne s’oppose pas à la volonté de ses dirigeants. Encore faudrait-il convaincre les principaux concernés. Toujours selon le quotidien sportif, l’entourage des trois cadres énumérés est en désaccord avec l’Olympique de Marseille. Autant dire qu’ils ne faciliteront pas la tâche du président Pablo Longoria. Il ne faudra pas s’attendre à les voir accepter la première offre venue pendant ce mercato estival. On pourrait bien se diriger vers des feuilletons sous tension, surtout si le club phocéen décide de leur mettre la pression, notamment à travers des mises à l’écart.