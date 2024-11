OM ‍: Bagarre et cartons rouges, le match de la réserve dégénère

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’équipe réserve de l’OM dirigée par Jean-Pierre Papin s’est inclinée samedi en Corse dans un match face à Corte qui a dégénéré avec l’expulsion en fin de match du meilleur buteur olympien Robinio Vaz.

L’Olympique de Marseille se souviendra longtemps de son déplacement à Corte ce samedi en National 3. L’équipe dirigée par Jean-Pierre Papin s’est inclinée mais au-delà du résultat, ce sont les échauffourées d’après-match qui marqueront les esprits dans le camp olympien. Dans son édition du jour, La Provence revient sur le déplacement périlleux de l’OM en Corse et révèle que tandis que les joueurs et les dirigeants se rendaient vers les vestiaires, les esprits se sont échauffés.

Une bagarre générale après la défaite de la réserve de l'OM

Meilleur buteur de la réserve de l’OM cette saison, Robinio Vaz (notre photo) a été pris pour cible par les joueurs corses après avoir chauffé le public en envoyant violemment un ballon en direction des supporters. Un geste malheureux de la part du jeune attaquant français qui a « mis le feu aux poudres » au point de provoquer une bagarre générale entre les joueurs. Plusieurs membres du staff de l’OM ont été impliqués et l’un d’eux a reçu un coup de poing à l’approche du tunnel en tentant de séparer les joueurs. Robinio Vaz s’est dit « choqué » par les incidents, au même titre que de nombreux acteurs présents lors de l’incident.

Le meilleur buteur de l'OM expulsé

Les esprits de tout le monde se sont ensuite calmés mais Robinio Vaz n’a pas échappé à la sentence de l’arbitre qui lui a distribué un carton rouge pour l’ensemble de son oeuvre, à savoir le ballon envoyé en direction du public puis la bagarre. Un joueur de Corte a également reçu un carton rouge. Les deux joueurs ne connaissent pas encore la durée de leur suspension, mais ils risquent de prendre cher pour un tel évènement anti-sportif et relatif au comportement et à la violence. Un coup dur pour l’OM qui, en plus de concéder une défaite handicapante dans la course à la montée, a sans doute perdu son meilleur attaquant pour les matchs à venir.