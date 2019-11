OM : Poussé dehors, Sanson ne partira pas au mercato

Dans : OM.

Lors du dernier mercato estival, Morgan Sanson était la principale valeur marchande de l’Olympique de Marseille avec Florian Thauvin. Mais au final, le milieu de terrain n’a pas bougé.

Durant l’été, le joueur de 25 ans avait été annoncé un peu partout à travers l’Europe, et notamment en Angleterre, où certaines formations de Premier League avaient coché son nom. Une somme de 40 millions d'euros était alors évoquée. Mais ce potentiel transfert n’a finalement pas eu lieu. Au grand dam de la direction phocéenne, qui espérait récupérer une belle somme d’argent grâce à Sanson pour renflouer des caisses vides. Sauf qu’au final, c’est le milieu lui-même qui a mis fin aux discussions à l'OM.

« L'été dernier, il y a eu des offres, mais pas à la hauteur de ce que j'attendais. Le mercato d'hiver ? Je ne suis pas dans l'optique de quitter le club en cas d'offre cet hiver. Un nouveau coach est arrivé, il fait du bon travail. Donc il n'est pas question pour moi de partir cet hiver. Après, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer dans le foot. Si un grand club vient et met l'argent que l'OM veut, on verra, mais je ne suis pas dans l'optique de partir cet hiver », a lâché, sur Canal +, Sanson, qui souhaite donc finir cet exercice 2019-2020 avec l’OM, histoire d’accomplir une saison pleine avec l’objectif du podium et de la Ligue des Champions. Après, il sera peut-être temps d’aller voir ailleurs...