OM : Pour rêver en C3, Marseille doit suivre la méthode... Emery

Confronté à un calendrier chargé, l’Olympique de Marseille enchaîne les matchs tous les trois-quatre jours depuis plusieurs semaines.

Personne n’est donc surpris de voir certains cadres comme Florian Thauvin et Luiz Gustavo baisser de pied. C’est pourquoi l’entraîneur Rudi Garcia effectue des rotations, quitte à privilégier le championnat par rapport aux autres tableaux tels que l’Europa League. Une terrible erreur pour Stéphane Mbia. En tant que double vainqueur de la C3 avec le FC Séville d’Unai Emery (2014 et 2015), l’ancien Marseillais conseille à l’OM de tout jouer à fond avant son huitième contre l'Athletic Bilbao.

« Bien sûr, la compétition est longue, elle use. Mais il ne faut pas se poser de questions, a confié le Camerounais libre de tout contrat dans L’Equipe. Didier Deschamps, à Marseille, nous le mettait dans le crâne : "L'OM est un très grand club, tu l'as rejoint pour gagner le maximum de matchs et de trophées." Unai Emery, à Séville, voulait jouer tous les tableaux et nous le martelait dès le début de saison. Ce trophée récompensait tous les moments difficiles, il a soudé le club du FC Séville, du jardinier au cantinier. » Reste à savoir si Marseille possède l’effectif suffisant pour suivre ce conseil.