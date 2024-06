OM ‍: Départ avorté, Gigot tient tête à Longoria

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Compte tenu de sa situation contractuelle, Samuel Gigot n’est pas retenu par l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria préfère le transférer afin d’éviter son départ libre l’année prochaine. Mais de son côté, le défenseur central n’a pas forcément l’intention de partir cet été.

Des informations contradictoires circulent au sujet de Samuel Gigot. Cette semaine, nos confrères de La Provence faisaient le point sur la situation du défenseur central de l’Olympique de Marseille. Le quotidien régional donnait une tendance assez prévisible et selon laquelle le vice-capitaine se dirigeait vers un départ cet été. Malgré son état d’esprit irréprochable, le cadre olympien a rencontré pas mal de difficultés cette saison.

Gigot n'est pas pressé de partir

Ses performances insuffisantes ont de quoi inciter la direction à s’en séparer. D’autant que Samuel Gigot, loin d’être le défenseur le plus à l’aise avec le ballon, ne correspond pas vraiment au profil idéal pour la philosophie du futur entraîneur Roberto De Zerbi. Rappelons également que son contrat arrivera à expiration en 2025. Et l’on sait à quel point le président Pablo Longoria voit rouge lorsque ses joueurs se rapprochent d’un départ libre. L’Espagnol pourrait donc s’agacer à cause de Samuel Gigot.

❌ Aucun accord entre Samuel Gigot et Trabzonspor. Le défenseur se sent bien à l'OM, encore deux ans de contrat. Pour l'heure, il ne songe pas à quitter le club. #TeamOM @franceinfo pic.twitter.com/k5C1uqJOB1 — Julien Froment (@JulienFroment) June 20, 2024

Alors qu’on l’annonçait disposé à accepter un transfert cet été, le défenseur central de 30 ans serait favorable à une nouvelle saison à l’Olympique de Marseille. Un intérêt de Trabzonspor avait fuité ces derniers joueurs. Mais selon les informations de France Info, il n’existe aucun accord entre le Marseillais et le club turc. L’ancien joueur du Spartak Moscou se sent bien chez le pensionnaire du Vélodrome et n’envisage pas une séparation à l’heure actuelle. S’agirait-il d’un coup de bluff dans le cadre de négociations compliquées ? En tout cas, cette nouvelle tendance ne fait pas les affaires de Pablo Longoria qui espère récolter environ 10 millions d'euros sur le transfert de Samuel Gigot.