OM : Poste, efforts, état d’esprit… Payet supplie Garcia avant le Classique

Dans : OM, Ligue 1.

De retour dans la course au podium de Ligue 1, Rudi Garcia ne voit aucune raison de modifier sa composition de départ. Quitte à laisser quelques cadres sur le banc des remplaçants.

C’est notamment le cas de Dimitri Payet qui attend sagement son heure à l'Olympique de Marseille. Pas question pour le milieu offensif de créer des problèmes. Non, le capitaine marseillais se montre irréprochable avant le choc face au Paris Saint-Germain dimanche. « Je ne boude pas, a confié le Réunionnais. Quand l’équipe tourne, je ne vois pas l'intérêt de la changer. En tant qu'entraîneur, j'aurais fait la même chose donc c'est ce qui explique ma situation du moment. Après le Classique arrive et bien évidemment qu'on a tous envie de le jouer. »

« Je ne vais pas mentir en disant que je suis content d'être sur le banc, a ajouté l’ancien Lillois. Si l'équipe ne tournait pas et que j'étais toujours remplaçant, j'aurais peut-être réagi autrement. Mais là, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? L'équipe marche bien, on est sur une série incroyable. Il faut être patient. Il ne faut surtout pas avoir d'état d'âme, ça ne serait pas correct pour l'effectif et les joueurs qui sont sur le terrain. » Reste à savoir quelle serait la place de Payet dans le nouveau 4-4-2 utilisé.

Payet n’est pas Ocampos mais…

« Je suis plus un n°10 qu'un attaquant, donc si je devais jouer dans les deux postes de devant, ce serait derrière un attaquant ou à gauche. J'ai déjà essayé faux n°9, ce n'est pas trop mon style, a-t-il avoué en souriant. Lucas (Ocampos) a un coffre que je n'ai pas, c'est sûr. Mais je suis prêt à faire les efforts défensifs selon le poste. En tant que milieu gauche, il faut courir et je peux encore le faire. » Suffisant pour convaincre Garcia avant le Classique ?