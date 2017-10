OM : Pierre Ménès tremble en voyant l'état de la défense de l'OM

Dans : OM, Ligue 1, PSG.

Les téléspectateurs se sont probablement régalés en voyant le match Strasbourg-OM, ce choc à priori déséquilibré sur le papier donnant finalement lieu à un spectacle débridé. Mais du côté des supporters de l'Olympique de Marseille, il en va probablement autrement. Car la défense mise en place par Rudi Garcia à la Meinau avait clairement des vertiges et n'était pas au niveau attendu. Et pour Pierre Ménès, il est évident que l'OM a du boulot à faire si le club phocéen veut éviter un sérieux souci dimanche prochain contre le PSG. Le consultant de Canal+ craint en effet qu'avec un tel visage, la défense marseillaise prenne le bouillon.

« Je ne donnais pas cher de la peau de mes petits Strasbourgeois face à l’OM. J’étais convaincu que Marseille allait marquer des buts, ce qui a été le cas. Mais je ne croyais pas les Alsaciens capables d’en marquer aussi, et certainement pas trois. Cela a donné un match à l’anglaise, complètement débridé (...) Ce nul n’arrange pas les affaires phocéennes mais donne de l’espoir aux Strasbourgeois, qui doivent se convaincre qu’après avoir mis trois buts à l’OM, ils ont les moyens de prendre des points dans les matchs qui vont les opposer aux équipes qui jouent le maintien. Il faudra simplement y mettre le même engagement, la même énergie et la même motivation. Trois ingrédients dont les Marseillais auront bien besoin dimanche prochain au Vélodrome, pour le Classico. Parce que si les joueurs de Garcia réitèrent leur performance défensive de la Meinau face au PSG, la défaite qui en découlera pourrait faire encore plus mal que celle de l’année dernière… », prévient, sur son blog, Pierre Ménès. Rendez-vous dans une semaine pour savoir si cette prophétie s’est réalisée, chaque match apportant son lot de vérités.