OM : Pierre Ménès se demande où est passé l'OM !

Dans : OM, Europa League, Equipe de France.

L'Olympique de Marseille donne quelques maux de tête à ses supporters actuellement, et le point du nul ramené de Limassol ne changera pas la donne. Car l'OM devait s'imposer face à l'équipe chypriote et on peut clairement parler de gâchis au moment d'évoquer cette rencontre. Pour Pierre Ménès, l'incompréhension est totale, le consultant se demandant ouvertement où était passé l'Olympique de Marseille conquérant de la saison passée.

« Entre le dépit et la colère, je ne sais pas lequel de ces sentiments prédomine chez moi après cette pathétique soirée d’Europa League (...) Le foot français a souvent connu de sacrées désillusions sur le sol chypriote et l’OM n’a pas dérogé à la règle en gâchant deux buts d’avance. Après une première période insipide d’un côté comme de l’autre, l’OM a commencé à développer quelques séquences intéressantes et sur l’une d’entre elles, initiée par Radonjic, Payet a réalisé un petit numéro avant d’ouvrir la marque d’une jolie frappe croisée. Un but rapidement suivi d’un second avec Payet à la passe et Gustavo, enfin de retour au milieu, à la frappe. Avec deux buts d’avance à vingt minutes de la fin, on pensait légitimement que l’OM allait sauver la pauvre soirée de nos clubs français et signer sa première victoire dans cette édition 2018-2019. Mais cet OM-là n’a plus rien à voir avec celui qui avait rejoint la finale de la compétition il y a cinq mois à peine. Un magnifique tir enroulé en pleine lunette de Markovic puis un ballon bêtement perdu par Payet - sur un contre qui aurait pourtant dû aller au bout - bien exploité par les Chypriotes ont eu raison des espoirs olympiens dans les arrêts de jeu. Des Olympiens qui eux aussi, vont vite devoir se ressaisir. En particulier sur le plan défensif, ce qui est tout sauf une surprise », écrit, sur son blog, un Pierre Ménès, clairement inquiet sur le niveau actuel du club phocéen.