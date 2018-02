OM : Pierre Ménès s'inquiète pour cet OM qui tire la langue

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche soir, l’OM s’est imposé sur la plus petite des marges face aux Girondins de Bordeaux en clôture de la 26e journée. Un succès capital dans la course au podium pour les hommes de Rudi Garcia, qui ont néanmoins semblé très émoussés en fin de rencontre. La preuve, c’est sur coup de pied arrêté qu’ils ont ouvert le score, avant de gérer leur avantage sans réellement forcer. Ce match a tendance à inquiéter Pierre Ménès. Selon le journaliste de Canal Plus, l’enchaînement des rencontres de Ligue Europa et de championnat pourrait bien faire (très) mal à l’OM…

« Le seul hic pour les Marseillais, c'est que je les ai trouvés un peu émoussés physiquement, à l'image de Thauvin. Même s'il a marqué, il a reconnu au micro du CFC qu'il commençait un petit peu à tirer la langue. Les Olympiens vont à Braga jeudi et puisqu'ils ont trois buts d'avance, Rudi Garcia devrait faire tourner au maximum. Mais il ne pourra probablement plus le faire quand les matchs deviendront vraiment importants. Dimanche prochain, les Phocéens auront besoin de beaucoup d'énergie pour le Classico. En tout cas, tant qu'ils le peuvent, il faut qu'ils continuent à prendre des points parce qu'entre la Ligue Europa et l'étroitesse de l'effectif, ça risque d'être de plus en plus compliqué » a expliqué Pierre Ménès, qui estime donc que le turn-over de Rudi Garcia sera primordial pour la réussite de l’OM dans cette 2e partie de saison. À l’évidence, le coach phocéen procédera à une très large revue d’effectif jeudi en Ligue Europa face à Braga après le succès 3-0 au match aller du côté du Stade Vélodrome.