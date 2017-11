OM : Pierre Ménès promet une surprise dans l'affaire Patrice Evra

Dans : OM, Ligue 1.

On le sait, ce n'est pas l'amour fou entre Pierre Ménès et Patrice Evra, ce dernier ayant notamment très durement attaqué le consultant de Canal+ en octobre 2013 dans une interview surréaliste accordée à Téléfoot et que personne n'a oubliée. « J'espère qu'un jour je le croiserai, parce que lui je pense qu'il a parlé de ma famille (...) Il a dit "Evra serait prêt à vendre sa mère pour revenir en Equipe de France" (...) J'espère le choper. Le jour où il arrivera à faire huit jongles, j'arrête ma carrière », avait alors lancé Patrice Evra, qui n'avait toutefois pas respecté sa parole après que Pierre Ménès se soit prêté au jeu, réalisant ces jongles.

Alors forcément, après l'incident de jeudi soir, nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que Pierre Ménès fracasse le défenseur de l'Olympique de Marseille. Mais ils pourraient bien être surprise ce dimanche soir. C'est du moins ce que promet le consultant de Canal+. « Vous aurez remarqué que je ne me suis pas encore exprimé en profondeur sur l’affaire Evra. Je le ferai évidemment ce soir dans le Canal Football Club et je risque d’en surprendre quelques-uns… », annonce Pierre Ménès histoire de faire monter la sauce.