OM : McCourt soutenu par les Ultras, révolte à Marseille

L'OM fait beaucoup parler avant le début de la nouvelle saison. Certains fans sont très inquiets par l'attitude de leur club et celle de Frank McCourt.

A Marseille, on va devoir très vite rassurer. L'OM s'est récemment séparé de Jorge Sampaoli malgré une qualification accrochée pour la Ligue des champions en fin de saison passée. L'entraineur argentin et la direction de l'OM n'étaient plus sur la même longueur d'onde, notamment en ce qui concerne la politique de recrutement. Igor Tudor a depuis pris la relève en provenance de l'Hellas Vérone. Une arrivée assez décriée. Il faut dire que certains fans de l'OM ne comprennent pas trop où leur club veut aller. De son côté, Frank McCourt a indiqué à Pablo Longoria sa volonté de ne plus mettre la main au portefeuille concernant le mercato. Trop de mauvaises nouvelles quoi ont conduit des internautes à lancer un #McCourtOut sur les réseaux sociaux. Pas vraiment de quoi plaire au patron de South Winners..

La communauté marseillaise se déchire ?

Lors d'une interview accordée à La Marseillaise, Rachid Zeroual n'a pas fait dans la langue de bois au moment d'aborder l'attitude de certains sur Twitter. « Oui il y a des jours sans, nous on espère toujours. Les réseaux sociaux ce n'est pas la vraie vie, c'est qui ces révoltés du canapé ? La plupart ne vont même pas au stade. S'il y a un responsable dans cet élan cassé, c'est Sampaoli. L'année dernière, on aurait pu gagner quelque chose, on ne l'a pas fait et en plus il se casse derrière... S'il faut monter au charbon, ce n'est pas eux que l'on va retrouver au tribunal. S'ils veulent boycotter l'OM qu'ils se cassent. (...) Il s'est fait balader par Eyraud et Garcia, c'est normal qu'il veuille vendre un peu ! Moi je le prends comme un appel à l'aide, aidez-moi et je vous aiderai... Il faut laisser Longoria bosser », a notamment indiqué l'homme fort des South Winners, qui souhaite une union derrière le duo McCourt-Longoria. Pas certain cependant que tout le monde soit sur la même dynamique. La première journée de Ligue 1 aura lieu le 7 août prochain pour l'OM. Le Stade de Reims aura l'honneur de se déplacer au Stade Vélodrome. D'ici-là, l'effectif phocéen se sera sûrement fait une beauté.