OM : Pierre Ménès lâche ses scoops dans le dossier Niang

Dans : OM.

De toute évidence, l’OM devra recruter un avant-centre afin d’épauler Dario Benedetto la saison prochaine. Et c’est Mbaye Niang qui est la cible privilégiée d’Andoni Zubizarreta…

Le directeur sportif de l’Olympique de Marseille a reçu le feu vert d’André Villas-Boas pour explorer la piste de l’attaquant sénégalais de Rennes. A plusieurs reprises, l’ancien buteur de l’AC Milan et du Torino a ouvert la porte à un transfert à Marseille mais bien évidemment, Mbaye Niang n’est pas le seul maître de son destin. Assurément, il sera difficile pour le club phocéen de boucler financièrement la venue d’un joueur recruté 15 ME par Rennes il y a tout juste un an. Toutefois, l’Olympique de Marseille peut s’appuyer sur les mauvaises relations entre Julien Stéphan et Mbaye Niang pour tenter de rafler la mise selon Pierre Ménès, lequel a commenté ce dossier sur son compte Twitter.

« Niang est un super mec, ce qui ne gâche rien. Les rapports entre Niang et Julien Stéphan (entraîneur de Rennes) sont très frais depuis le départ d’Olivier Létang (ancien président). Mais j’ai très peur pour l’OM » a indiqué Pierre Ménès, qui estime qu’un départ de Mbaye Niang est possible du côté de Rennes, mais que le dauphin du PSG n’aura jamais les moyens financiers nécessaires pour recruter un attaquant d’une telle envergure. C’est bien dommage pour l’OM car assurément, l’ancien Milanais aurait été complémentaire de Dario Benedetto sur le front de l’attaque marseillaise. Reste à voir si d’éventuelles ventes (Sanson, Caleta-Car) pourraient débloquer ce dossier pour Marseille, dont la situation financière n’est pas rose et qui est plus que jamais dans l’œil du cyclone à l’UEFA.