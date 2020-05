OM : Un transfert à Marseille, l’aveu de Mbaye Niang

Dans : OM.

Lors du prochain mercato, l’OM devra impérativement recruter un avant-centre pour épauler Dario Benedetto afin d’être suffisamment armé en Ligue des Champions.

Le club phocéen a fait de Mbaye Niang l’une de ses grandes priorités de l’été. Le Sénégalais, qui sort d’une saison pleine avec le Stade Rennais, a un profil grandement apprécié par Andoni Zubizarreta. Selon les dernières indiscrétions, André Villas-Boas a validé la piste Mbaye Niang, laquelle sera toutefois très difficile à concrétiser financièrement pour l’Olympique de Marseille. Néanmoins, le club phocéen pourrait bien avoir un argument de taille dans ce dossier pour faire plier le Stade Rennais : l’envie du joueur de rejoindre la Provence. Dans un live sur Insagram avec le nouveau speaker du Vélodrome, Sat, Mbaye Niang a de nouveau ouvert la porte à un transfert à Marseille. Indiquant notamment sur le ton de l’humour que son compatriote Mamadou Niang, ancien capitaine de l’OM et qui est également intervenu durant ce live, déciderait de son avenir à Marseille ou pas.

« Certains disaient que l'OM n'avait pas l'effectif pour jouer la deuxième place mais je suis désolé, un mec comme Germain, il est très très utile. A Lille, il débloque le match. Malgré le fait d'être critiqué, il a eu cette lucidité. Ces trois points à Lille, ça a compté, et c'est Aké le petit jeune qui rentre, c'est Germain, c'est Benedetto qui met le pied... l'effectif ils l'ont » a tout d’abord avoué Mbaye Niang avant de poursuivre. « A Marseille, il faut beaucoup de caractère. Mehdi pourra te le dire, je me suis beaucoup inspiré d'Higuain. Il a fait plein de clubs, il a fait le Real, Naples, la Juve. Il y a toujours eu un moment où on a voulu le mettre à la porte. Il est revenu à la Juve l'an dernier, on lui a donné le numéro 21, il y avait Cristiano Ronaldo... Mais Higuain, contre l'Inter c'est lui qui marque, contre Naples il te fait un crochet sur Koulibaly... c'est ce caractère qu'on doit avoir ». Et de conclure en laissant un énorme espoir à Marseille. « Pour mon avenir, c’est Mamad (Niang) qui décidera ». Les dirigeants phocéens sont prévenus, le buteur du Stade Rennais est chaud pour poser ses valises à Marseille.