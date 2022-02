OM : Pierre Ménès foudroie Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a décroché dimanche soir à Metz une victoire aussi précieuse au classement que brouillonne dans le jeu.

Marseille enchaîne. Vainqueurs du SCO d’Angers le week-end dernier (5-2), les joueurs de Jorge Sampaoli ont décroché un nouveau succès en Ligue 1 dimanche soir, cette fois contre Metz (1-2). Dans le contenu, l’Olympique de Marseille a néanmoins livré une prestation laborieuse en Lorraine. Au lendemain de la victoire phocéenne, les choix de Jorge Sampaoli font notamment débat, comme par exemple la décision de mettre Arkadiusz Milik sur le banc des remplaçants. C’est ainsi que dans son débrief, le journaliste Pierre Ménès a qualifié de « bordel » l’organisation de l’Olympique de Marseille, dont l’entraîneur Jorge Sampaoli a de nouveau positionné certains joueurs à des postes ubuesques à Metz comme c’est par exemple le cas de Pape Gueye qui a joué au poste… de latéral gauche.

⏱94’ | #FCMOM 1️⃣-2️⃣



𝗖’𝗲𝘀𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗲́ 𝗮̀ 𝗠𝗲𝘁𝘇 : +3️⃣ points pour nos Olympiens grâce à des réalisations de @Bakambu17 et d'@arekmilik9 ! 💪 pic.twitter.com/Sr4VBHjsIJ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 13, 2022

L'OM trop brouillon, Pierre Ménès attend mieux

« Je vais m’attirer les foudres de mes amis marseillais mais je n’ai pas aimé le match de l’OM » a clairement fait savoir Pierre Ménès, dont l’avis est cependant partagé par une partie des supporters marseillais, avant de poursuivre. « Tu marques un but chanceux sur un coup de pied arrêté, avec Bakambu qui reprend une tête freinée de Saliba et derrière, tu arrêtes un peu de jouer et tu laisses les Messins s’enhardir. Des Lorrains qui n’ont pas fait un si mauvais match, d’ailleurs. Ce n’est pas la première fois que je vois ça cette saison, j’ai l’impression que les Olympiens ne savent plus où ils jouent dans cette espèce de bordel organisé – ou désorganisé » estime-t-il avant de conclure. « Alors évidemment, le talent des joueurs leur permet de faire la différence, avec cette tête de Kolasinac qui atterrit sur la poitrine de Milik qui enchaîne avec un beau retourné de buteur. Mais j’attends autre chose d’une équipe classée 2e de Ligue 1 » a expliqué Pierre Ménès, pour qui Marseille devra élever son niveau de jeu dans le sprint final du championnat afin de conserver sa place sur le podium.