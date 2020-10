OM : Pierre Ménès fait un constat terrible pour Marseille

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille a raté son retour en Ligue des champions en s'inclinant logiquement face à l'Olympiakos. Pierre Ménès est consterné.

Le football français n'est pas sorti grandi de cette première semaine de Ligue des champions et c'est peu dire que la prestation de l'OM mercredi soir en Grèce n'a pas vraiment donné le sourire aux supporters du club phocéen. Face à une équipe de l'Olympiakos considérée comme la plus prenable de son groupe, le club phocéen n'a rien montré, prenant un but logique en toute fin de match. A moins d'une semaine de la réception de Manchester City au Vélodrome, Pierre Ménès s'inquiète pour la formation d'André Villas-Boas, laquelle a montré ses limites à Athènes.

Sur son blog, le consultant de Canal+ estime que l'Olympique de Marseille doit vite changer sous peine de faire un passage anecdotique en C1. « Thauvin a eu des miettes et Payet est totalement hors du coup physiquement. Quant à Benedetto, c’est Fantomas depuis des semaines pour ne pas dire des mois. Le seul à avoir surnagé dans cette équipe, c’est le jeune Gueye que j’ai trouvé intéressant, surtout lors d’une première période équilibrée car l’Olympiakos n’avait pas beaucoup plus envie de jouer que l’OM (...) Ce manque absolu d’ambition dans le jeu, au niveau de la LDC, est rédhibitoire. Quand tu joues en Ligue 1 contre des équipes dont le pouvoir offensif est plus que limité, ça passe. Dans la compétition-reine et face à un adversaire expérimenté et qui possède quelques bons joueurs, ça devient tout de suite plus difficile (...) C’est une mauvaise soirée pour l’OM et un mauvais début de campagne européenne pour le foot français. On en a malheureusement pris l’habitude depuis des années, mais il ne faut jamais oublier de signaler qu’une fois de plus, on n’est pas au niveau », constate, dépité, Pierre Ménès.