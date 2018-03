OM : Pierre Ménès effaré par l'arbitrage d'OM-Nantes

Dans : OM, FC Nantes, Ligue 1.

Malheureusement pour le spectacle, la star du match OM-Nantes, ce n’était pas Dimitri Payet, Valentin Rongier ou encore Florian Thauvin. Effectivement, c’est plutôt Antony Gautier qui est au cœur de toutes les polémiques depuis dimanche soir. Entre un pénalty oublié pour l’OM et la faute de Luiz Gustavo sur l’égalisation de Florian Thauvin, l’arbitre de 40 ans a vécu une soirée difficile. Et son attitude ne donne pas vraiment envie de l’épargner selon Pierre Ménès…

« Alors on ne peut pas dire que l’arbitre ait faussé le résultat du match car le nul est au final assez logique. Mais il n’y a qu’en maths que moins fois moins égale plus. En foot, une connerie plus une connerie, ça fait deux conneries. Et au-delà de ça, c’est aussi l’attitude de cet arbitre que je trouve déplaisante. Dans sa manière qu’il a de regarder les joueurs ou de s’adresser à eux, je le trouve arrogant et très hautain. Pourtant, quand on voit la qualité de son coup de sifflet, il n’y a vraiment pas de quoi… Toujours est-il que les deux Olympiques ont encore laissé des plumes ce week-end et laissent donc Monaco voguer assez tranquillement vers la deuxième place » a expliqué le journaliste de Canal Plus, qui sera sans doute rejoint par bon nombre d’observateurs à ce sujet. Car dimanche soir, Anthony Gautier a fait fort en se mettant les deux équipes à dos.