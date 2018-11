OM : Pierre Ménès dénonce tout ce qui ne va pas à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a sombré en seconde période dimanche soir à Montpellier, et pour Pierre Ménès la manière et le résultat ont de quoi inquiéter. Le consultant de Canal+ s’étonne de la manière dont Rudi Garcia semblait avoir préparé cette rencontre en visant surtout le nul, mais Pierre Ménès constate également que les supposés cadres de l’OM ne sont pas au rendez-vous depuis le début de la saison.

Alors forcément son analyse du match contre le MHSC n’est pas tendre. « On attendait avec impatience de voir comment l’Olympique de Marseille allait se comporter sur la pelouse de Montpellier. On a eu la réponse : mal. En première période, l’OM a eu deux belles occasions, mais ni la tête trop décroisée de Germain ni la volée trop rabattue de Payet n’ont attrapé le cadre. En seconde période, l’OM a explosé, notamment Amavi, coupable sur deux des trois buts héraultais et Strootman, qui a tous les contours d’une imposture. Germain est toujours seul devant, Payet et Thauvin sont loin de leur niveau de la saison dernière voire du début de celle-ci, Rami se cherche toujours… Bref, les raisons individuelles à la faillite phocéenne actuelle sont multiples. C’est la cinquième défaite en douze journées pour les Olympiens, qui possèdent désormais l’avant-dernière défense de Ligue 1 et n’y arrivent toujours pas face aux équipes de haut de tableau. Et puis il faut aussi parler de Rudi Garcia, qui avait concocté une équipe pour venir chercher le nul. Je suis assez d’accord avec Habib : quand l’OM se déplace à Montpellier, ça ne doit pas être pour essayer d’arracher un point mais pour gagner. C’est décevant voire inquiétant pour la suite parce que pour l’instant, l’OM ne fait que confirmer ses faiblesses », constate, sur son blog, Pierre Ménès.