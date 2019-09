OM : Pierre Ménès décrypte le mercato marseillais, serez-vous surpris ?

Dans : OM, Ligue 1.

Même si l'Olympique de Marseille a mis 24 heures de plus que la totalité des autres clubs pour finir son mercato estival, Valentin Rongier est désormais bel et bien un joueur de l'OM. Et après Alvaro Gonzalez et Dario Benedetto, le milieu de terrain français est le troisième renfort phocéen cet été. Parfois sévère avec l'Olympique de Marseille, ce qui lui vaut des réponses brutales de la part des supporters phocéens sur Twitter, Pierre Ménès admet que cette fois l'OM a peut-être réalisé un excellent marché des transferts. Car pour le consultant de Canal+, les trois renforts marseillais sont de qualité...contrairement à l'an dernier.

« Marseille a pris trois joueurs au mercato comme l’année dernière. Rongier, tout le monde le connaît, c’est un milieu de terrain qui jouait en France, qui est intéressant, qui peut surtout jouer à plusieurs postes, plus ou moins reculés en milieu de terrain, ce qui peut être intéressant dans la rotation de l’OM. Les deux autres joueurs sont Alvaro, qui venait de Villarreal et Benedetto, deux joueurs qui n’étaient pas précédés d’une très bonne réputation. Alvaro passait pour un défenseur assez banal de Liga, et Benedetto, un joueur argentin de 29 ans jamais contacté par l’Europe, gravement blessé aux croisés il y a 18 mois, ça ne disait rien qui vaille. Et puis voilà qu’Alvaro est rentré dans cette équipe avec une aisance assez incroyable. C’est un défenseur sobre, rugueux, intransigeant, qui ne fait pas d’erreurs, qui est extrêmement concentré et qui est vraiment une bonne recrue. Quant à Benedetto, après un premier match raté à Nantes, parce qu’il n’avait pas de physique, il a fait deux bons matchs à Nice et contre Saint-Etienne au Vélodrome. Il a marqué deux fois et surtout il a été intéressant dans le jeu, dans ses déplacements, dans ses remises, ses petits appels. Franchement je n’attendais pas cela de lui et je suis agréablement surpris par ses prestations. Alors bien sûr, on parle de 3 matches, il faut attendre un petit peu ce qu’il va se passer par la suite. Mais je pense qu’avec le retour de Thauvin ça peut être pas si mal. Finalement les 3 joueurs recrutés par l’OM sont bien meilleurs que les 3 joueurs recrutés la saison dernière »,a confié, sur Yahoo Sport, Pierre Ménès.