OM : Pierre Ménès calme la folie Balotelli à Marseille !

Dans : OM, Ligue 1.

Encore une fois buteur avec l'Olympique de Marseille, samedi après-midi contre Amiens au Vélodrome, Mario Balotelli met des étoiles dans les yeux des supporters de l'OM qui voit déjà en l'attaquant italien le buteur de classe mondiale qui manquait au club phocéen pour de nouveau faire peur. Si la mayonnaise Balotelli a vite pris à Marseille, Super Mario ayant déjà de belles statistiques avec 3 buts en 4 matches, Pierre Ménès, interpellé par des supporters de l'OM sur Twitter, a tout de même mis un petit bémol à cette allégresse générale. Car pour le consultant de Canal+, il y a tout de même des choses à rappeler avant de s'emballer.

« On va attendre autre chose que des buts contre Dijon et Amiens pour s’enflammer et tirer des conclusions non ? Rien dans sa carrière ne permet de lui faire confiance. Sans lui l’OM avait gagné contre les deux équipes à l’aller (...) Il fait surtout bcp moins de courses inutiles qu’avec Nice parce que l’OM joue plus offensivement ça compte. Mais le vrai test sera contre Rennes », prévient Pierre Ménès, qui sait que pour revenir sur le podium de la Ligue 1 l'Olympique de Marseille va aussi devoir battre des équipes qui évoluent plus haut au classement. Mais en attendant, les 9 points pris par l'OM version Balotelli permettent tout de même à la formation de Rudi Garcia d'avoir repris de l'espoir et des couleurs, et pour les supporters ça n'a pas de prix.