OM : Pierre Ménès annonce l’élu pour « la banane de l’année »

Dans : OM, Ligue 1.

Si jamais Kostas Mitroglou venait un jour à s’imposer et devenir l’indiscutable avant-centre de l’OM, de nombreux consultants vont devoir retourner leur veste à plate couture. Le nouvel attaquant olympien ne convainc pas pour ses débuts, et si certains demandent un peu de patience pour qu'il s'adapte au schéma de Rudi Garcia et au jeu en Ligue 1, la sentence est déjà tombée en ce qui concerne Pierre Ménès. Pour le consultant de Canal+, le Grec ne vaut pas un clou et ce sera l’investissement le moins inspiré de l’OM sur le marché des transferts pour cette saison.

« A mon avis, c'est la banane de l'année, je ne lui vois pas une qualité », a assuré Pierre Ménès, qui ne voit pas la situation s’améliorer pour l’ancien joueur du Benfica Lisbonne. Ce dernier possède encore la confiance de son entraineur, qui l’aligne régulièrement, mais il serait bien inspiré de saisir sa chance sous peine de voir la concurrence lui passer devant, avec le risque d’avoir ensuite beaucoup de mal à remonter la pente. Un scénario qui semble en tout cas tout tracé selon Pierre Ménès.