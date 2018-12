OM : Pierre Ménès allume un Rudi Garcia 100% Thauvin-dépendant

Dans : OM, Ligue 1.

Auteur d’un triplé contre Amiens le week-end dernier et préservé face à Francfort cette semaine en Ligue Europa, Florian Thauvin n’a pas brillé contre Reims ce dimanche. Bien bloqué dans son couloir droit, l’ailier de l’Olympique de Marseille n’est pas parvenu à faire la différence. Et forcément lorsque l’international français est neutralisé, l’attaque phocéenne est bien moins dangereuse. Un problème pointé du doigt par Pierre Ménès, lequel estime que les seules performances de Florian Thauvin ne suffiront pas à l’équipe de Rudi Garcia pour terminer sur le podium de la Ligue 1 en fin de saison.

« Il est gentil Rudi, mais il n'y a pas que le classement. Il y a aussi la prestation. Ils reviennent d'une déroute à Francfort… Alors, oui, certains cadres n'étaient pas là en Allemagne, mais il y en a huit dans le groupe de Francfort capables d'être titulaires contre Reims… Ils gagnent à Amiens par la grâce de Thauvin, mais ça ne suffit pas pour être sur le podium. Et je ne parle même pas du recrutement, il y avait zéro recrue titulaire, c'est nul. Rudi Garcia ne trouve pas la solution » a regretté le journaliste de Canal Plus. Au coach marseillais de trouver la bonne formule pour équilibrer son équipe, et faire en sorte que celle-ci ne dépende pas à 100% de Florian Thauvin.