OM : Pierre Ménès a trouvé le bug de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

En s'inclinant 3-1 vendredi soir à Amiens, l'Olympique de Marseille a enchaîné un quatrième match sans victoire, l'OM d'André Villas-Boas ayant pris 3 points sur les 12 qui étaient possibles durant cette période. Pour Pierre Ménès, si le club phocéen semble avoir un bel effectif, malheureusement AVB n'a pas assez de joueurs de qualité à sa disposition et forcément à un moment ou à un autre, le risque de coincer existe. Pour le consultant de Canal+, cela est actuellement le cas, et Pierre Ménès n'est pas totalement étonné par cette panne sèche de l'Olympique de Marseille.

« L’OM ne peut pourtant pas se cacher derrière ce fait de jeu (Ndlr : la décision de l'arbitre qui pouvait siffler un penalty pour Marseille) pour expliquer ce 4e match consécutif sans victoire. Alors évidemment, vu les absents devant et derrière, Villas-Boas est obligé de bricoler et Mandanda ne peut pas faire des miracles toutes les semaines. Et on touche peut-être là aux limites marseillaises cette saison. Sur le papier, l’équipe-type a le potentiel pour pouvoir se mêler à la lutte pour le podium. Mais le manque de profondeur de banc risque de plomber les ambitions phocéennes à la moindre blessure ou suspension », constate Pierre Ménès, qui attendait plus de l'Olympique de Marseille cette saison.