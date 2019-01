OM : Pierre Maturana tape sur l’OM, un club « qui ne sait pas recruter »

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Cet hiver, le mercato promet d’être agité à l’Olympique de Marseille. Entre dégraissage nécessaire et recrutement urgent d’un avant-centre et d’un latéral gauche, les nuits risquent d’être courtes pour Andoni Zubizarreta et Jacques-Henri Eyraud. Mais pour Pierre Maturana, consultant pour la Chaîne L’Equipe, il vaudrait peut-être mieux arrêter les frais après le mercato raté de l’été dernier. Selon le journaliste, Marseille serait carrément bien inspiré de ne pas recruter du tout. La raison risque de faire bondir l’état-major du club marseillais…

« Pour moi, Marseille ne doit pas mettre beaucoup d’argent sur la table au mercato hivernal… car ils ne savent tout simplement pas recruter. Ils ont des sous, mais à chaque fois qu’ils veulent rattraper des erreurs, ils en font des nouvelles ! Ils recrutent très mal depuis que Frank McCourt est là. Il y a quelques satisfactions avec Payet, Gustavo, Sanson et Rami, mais il y a énormément de ratés. Ils mettent des grosses sommes pour des joueurs décevants, ils surpayent en salaire, etc. Donc si c’est pour faire cela cet hiver, il vaut mieux ne pas recruter et garder l’équipe actuelle » a expliqué, un brin provocateur, le chroniqueur dans L’Equipe Mercato. Reste que les supporters attendent des recrues, et Rudi Garcia aussi. Il faudra donc prendre quelques risques au mois de janvier pour l’actuel 6e de L1.