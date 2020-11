OM : Payet « fait 100 kilos, mais pas le poids », Henni craque !

Dans : OM.

La défaite de Marseille à Porto, la douzième consécutive en Ligue des champions, a mis Mohamed Henni en furie. Et c'est Dimitri Payet qui paie les pots cassés.

Quand Mohamed Henni n’est pas content, il casse ses télés, mais après la déroute de l’OM à Porto en Ligue des champions le célèbre influenceur a ajouté un miroir et une chaise à la liste de ses dégâts. Il est vrai que le niveau affiché par les joueurs marseillais au Portugal a mis les supporters en rage, et Mohamed Henni ne pouvait pas prendre cette nouvelle défaite à la légère. Et parmi l’effectif d’André Villas-Boas, c’est évidemment Dimitri Payet qui a pris très cher, le Youtubeur ayant déjà cogné fort sur ce dernier depuis quelques matchs. Mais là trop c’est trop et Mohamed Henni a craqué.

« Payet, tu fais 100 kilos, mais tu fais pas le poids. T’es nul, c’est incroyable, tu cadres pas un penalty et tu prétends être un cadre de l’équipe. Tu sais pas cadrer une frappe, espèce d’incompétent, sale nul, avec ta tête on a l’impression que tu sors des Baumettes (Ndlr : prison à Marseille) (…) Mon miroir est plus solide que la défense de l’OM. On a faim d’Europe, mais c’est la fin de l’Europe. Allez vous faire voir bande d’incapables (…) On est la honte de la France, on attend ça depuis 7 ans et on prend 7 buts en trois matchs. Après la vache qui rit, Payet t’es devenu la vache qui rate. Les Américains ont envoyé un homme sur la lune, Payet lui a envoyé un ballon sur la lune (…) C’est pas sur Instragram qu’il faut tacler les gens, c’est sur le terrain », a lancé un Mohamed Henni, déchaîné, et qui a massacré les joueurs de l’Olympique de Marseille un par un histoire de faire remarquer son écoeurement.