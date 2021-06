OM : Payet vendu en Turquie, la dinguerie du jour

Dans : OM.

Leader technique de l’OM de Sampaoli en fin de saison, Dimitri Payet est un joueur sur lequel compte beaucoup l’entraîneur argentin.

Ce mercato estival est celui de tous les changements pour l’Olympique de Marseille, qui a planifié 14 départs et 11 arrivées selon les dires de Pablo Longoria devant les responsables des groupes de supporters. Des joueurs comme Thauvin et Germain ont fait leurs valises et pourraient être imités par Caleta-Car ou encore Kamara. En revanche, l’OM n’a pas prévu de se séparer de Dimitri Payet, que Jorge Sampaoli juge compatible au style de jeu qu’il souhaite donner à son équipe la saison prochaine. Cela étant, la presse turque affirme que des négociations sont actuellement menées entre l’Olympique de Marseille et le club du Göztepe SK, tout fraichement promu en Süper Lig turque.

L’information est à prendre avec des pincettes, mais le site Sporx.com affirme qu’un transfert à hauteur de 7 ME est évoqué pour Dimitri Payet en Turquie. De son côté, le Réunionnais percevrait au Göztepe SK la somme de 2,5 millions d’euro par an, soit un peu plus de 200.000 euros mensuels. Des émoluments relativement proches de ce que Dimitri Payet touche à Marseille, ce qui n’abonde pas vraiment dans le sens d’un départ. Très attaché à l’OM, qu’il considère comme son club de cœur, Dimitri Payet s’est considéré il y a plusieurs mois comme « Marseillais à vie » au moment de sa prolongation signée par Jacques-Henri Eyraud jusqu’en 2024, avec une reconversion à un poste important à la clé. A priori, il n’y a donc pas de raison que Dimitri Payet imite Florian Thauvin et quitte l’OM. Mais il n’y a pas de fumée sans feu et cette piste turque sera à surveiller avec la plus grande attention. De son côté, Jorge Sampaoli espère bien garder le Réunionnais afin de peaufiner sa relation avec Arkadiusz Milik.