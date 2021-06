OM : Payet victime surprise du mercato ?

Dans : OM.

L’OM se montre plus ambitieux que prévu cet été au mercato avec les pistes Gerson, Mattéo Guendouzi ou encore Thiago Almada.

Priorité de Jorge Sampaoli au milieu de terrain, Gerson va s’engager à l’Olympique de Marseille dans les jours à venir pour 20 ME + bonus. Un joueur au profil unique au sein de l’effectif phocéen, aussi bien capable de jouer devant la défense qu’en soutien d’un attaquant. Sa patte gauche de velours va offrir de nombreuses possibilités à Jorge Sampaoli, qui a également craqué pour Thiago Almada, véritable meneur de jeu, estimé lui à environ 15 ME. Si son transfert en provenance de Vélez venait à se concrétiser, les places deviendraient alors très chères au milieu de terrain à Marseille. Et si des joueurs comme Rongier ou Gueye pourraient en être victimes, c’est aussi le cas de Dimitri Payet.

« En signant l'Argentin, l'OM se paierait un troisième (en plus de Guendouzi) milieu haut de gamme, confirmant ainsi un relooking total de son entrejeu. Du coup, on est en droit de s'interroger sur l'avenir des milieux déjà en place, et eux-mêmes doivent commencer à cogiter. En effet, même si Kamara semble sur le départ, quid des autres avec Valentin Rongier et Pape Gueye, deux titulaires la saison dernière ? Si l'on considère que Mattéo Guendouzi prendrait la place de Bouba poste pour poste, on peut aussi penser que Gerson n'est pas venu pour s'assoir sur le banc (…) De fait, on peut estimer qu'il ne reste plus qu'une place pour Rongier ou Gueye, ce qui n'est même pas sûr en cas d'arrivée d'Almada. A moins que l'Argentin soit programmé pour remplacer Dimitri Payet » s’interroge Le Phocéen, pour qui la venue de Thiago Almada pourrait être fatale au Réunionnais. La concurrence sera quoi qu’il arrive très disputée, car Dimitri Payet avait retrouvé un super niveau sous les ordres de Jorge Sampaoli lors du sprint final de la Ligue 1.