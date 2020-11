OM : Payet trop gros ? Villas-Boas attaque L’Equipe !

Dans : OM.

En difficulté avant la trêve, Dimitri Payet était remplaçant lors de la victoire de l’OM sur la pelouse de Strasbourg (1-0).

Qu’en sera-t-il pour la réception de Porto, ce mercredi soir en Ligue des Champions ? Le doute est permis, le journal L’Equipe misant sur un trio composé de Sanson, Thauvin et Benedetto en attaque. Ce choix surprendrait de la part d’André Villas-Boas, dans la mesure où le Portugais a volé au secours du Réunionnais en conférence de presse avant ce choc face aux Portugais. Très cash et assez remonté, comme c’est le cas depuis plus de deux semaines, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’en est notamment pris à L’Equipe, qui indiquait dans un article publié mardi que Dimitri Payet n’avait pas réellement changé ses habitudes d’entraînement, en dépit de sa méforme évidente.

« Il a eu une bonne semaine à l'entraînement. On va voir. Je pense que c’est le moment de le protéger un peu aussi. Votre article (ndlr : sur L'Equipe) est un peu honteux, c'est trop agressif. J'espère qu'il va retrouver son niveau, car cette équipe a besoin de lui. Il faut l’aider à retrouver son niveau » a indiqué André Villas-Boas alors qu’en parallèle, RMC a fait savoir au cours des derniers jours que Dimitri Payet avait travaillé très fort afin de perdre du poids et rapidement retrouver le niveau exceptionnel qui était le sien la saison dernière, et qui a permis à Marseille d’accrocher cette deuxième place malgré l’absence de Florian Thauvin. De toute évidence, les choix d’André Villas-Boas ce mercredi et la performance de Marseille contre le FC Porto livreront des indices évidents sur le degrés de forme de Dimitri Payet, que les supporters olympiens espèrent bien évidemment plus affutés qu’avant la trêve internationale…