Dans : OM.

Quatrième de Ligue 1, l’Olympique de Marseille assure le strict minimum en championnat. Mais le son de cloche est bien différent en Ligue des Champions…

Et pour cause, la formation d’André Villas-Boas compte zéro point après les deux premiers matchs face à l’Olympiakos et Manchester City. Pire, l’OM n’a pas marqué le moindre but et n’a pas existé ne serait-ce qu’une seconde face au vice-champion d’Angleterre, mardi soir au Stade Vélodrome. Un début de campagne européenne qui suscite l’agacement des supporters olympiens. Ceux-ci ont d’ailleurs pris la décision de taper du poing sur la table. A travers un communiqué, les South Winners ont exprimé leur mécontentement, exigeant une réaction d’orgueil face au FC Porto mardi soir lors de la troisième journée tandis que le match de L1 face à Lens, initialement prévu ce vendredi, a été annulé pour cause de cas de Covid-19 au sein de l’effectif des Sang et Or.

« La direction, le staff et en tout premier lieu les joueurs se doivent de respecter et d’honorer notre institution et tous ses supporters, car cette prestation catastrophique contre les Anglais est tout simplement affligeante et écœurante. (…) Les fautes sont largement partagées, et André Villas-Boas, avec des choix douteux, ne pourra seul assumer ce désastre. Il semble, pour l’instant, avoir perdu de sa superbe, mais les joueurs ne sauraient être exemptés de sévères critiques et doivent impérativement se ressaisir, et très vite! Les pseudos stars qui se répandent dans la presse, revendiquent et prétendent à certaines choses, doivent assumer leurs propos et leurs salaires, et être irréprochables sur le terrain. A l’OM, le maillot on l’aime et on le mouille, ou on se casse s’il est trop lourd à porter. Tout le peuple marseillais sera derrière vous si vous respectez ces valeurs et montrez que vous êtes des hommes, peu importe le résultat. On peut perdre contre plus fort que soi, mais pas en abdiquant avant de rentrer sur le rectangle vert » ont publié les supporters de l’Olympique de Marseille, révoltés par le non-match de leur équipe face à Manchester City mardi soir en Ligue des Champions. Et qui exigent un autre visage de la part des coéquipiers de Dimitri Payet et Florian Thauvin à Porto dans quatre jours.