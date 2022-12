OM : Payet sur le départ, la surprise du mercato !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Jorge Sampaoli souhaite renforcer l’effectif du FC Séville au mercato et regarde attentivement du côté de l’OM. Avec notamment Dimitri Payet en ligne de mire.

Nommé à la tête du FC Séville depuis le mois d’octobre, Jorge Sampaoli attend le mercato hivernal avec impatience afin de renforcer l’effectif du club andalou. Et pour cause, Séville pointe à la dix-neuvième place et doit impérativement se refaire durant la seconde partie de saison pour éviter une descente en deuxième division qui serait catastrophique. Jorge Sampaoli a de grosses attentes sur le marché des transferts et rêve par exemple de Gerson, dont le transfert à Flamengo est semble-t-il tombé à l’eau. Mais dans une interview accordée à la chaîne Twitch du FC Séville, Jorge Sampaoli a fait savoir que Gerson n’était pas le seul joueur de l'Olympique de Marseille à attirer son attention. Dimitri Payet, titulaire indiscutable l’an passé et plus souvent sur le banc avec Igor Tudor, a un véritable fan en la personne de Jorge Sampaoli.

Sampaoli est un grand fan de Payet

« J'ai vraiment apprécié mon dernier passage à Marseille. Nous aurions gagné le championnat sans le PSG, qui est à un autre niveau. Payet, Gerson, Kamara, Saliba... ce sont des joueurs que j'ai vraiment appréciés. Je me suis senti très heureux d'avoir été capable de transmettre une idée différente, avec mon amour pour le ballon, dans une ligue très physique et différente » a reconnu Jorge Sampaoli, lequel a confié qu’il appréciait aussi un autre joueur évoluant en Ligue 1 : Wissam Ben Yedder, un ancien… du FC Séville. « Wissam est top. On l’avait remarqué avec Monchi, mais ce n'était pas un joueur très connu. Avec le temps, pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants. Bien qu'il n'ait pas le corps des autres, j'ai dû l'affronter en France et il a montré qu'en plus de la finition, il est aussi très physique. Je l'aimais beaucoup et je l'appréciais beaucoup ». On l’a bien compris, Jorge Sampaoli a plusieurs cibles en Ligue 1 pour ce mercato hivernal. Reste à voir si le FC Séville aura les moyens des ambitions de son très exigeant coach, mais la porte semble ouverte, surtout pour un Payet qui a confié qu'il ne comptait pas bouger de l'OM, mais qui joue aussi très peu avec Igor Tudor.