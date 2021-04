OM : Payet, son insulte passe mal

Dans : OM.

Selon l'Equipe, Dimitri Payet aurait perdu ses nerfs lors du match nul entre l'OM et Montpellier en insultant Michel Der Zakarian, l'entraîneur montpelliérain.

Qui a dit qu'il n'y avait jamais de spectacle en Ligue 1 ? Au terme d'un match à rebondissements, l'OM a laissé filer deux points précieux sur la pelouse de Montpellier (3-3). Menés au score dès la première minute, les hommes de Jorge Sampaoli sont parvenus à inverser la tendance pour prendre l'avantage grâce à des buts de Milik, Gueye et Perrin. Réduits à dix après l'expulsion de Duje Ćaleta-Car, les Olympiens ont finalement craqué en encaissant un but dans les arrêts de jeu alors qu'ils semblaient tenir la victoire. Avec ce résultat, statut quo au classement où l'OM reste sixième avec trois points d'avance sur Montpellier. Une situation frustrante pour les joueurs marseillais et notamment pour Dimitri Payet, qui s'est signalé d'une manière assez regrettable.

Un match tendu

Si la partie a été riche en spectacle et en buts, elle l'a également été en animosité. Entre les deux équipes sudistes, l'atmosphère était tendue. Au total, l'arbitre a sifflé pas moins de 29 fautes (17 pour Montpellier, 12 pour l'OM) ! Un chiffre élevé qui s'est terminé par l'expulsion de Duje Ćaleta-Car à l'heure de jeu pour une vilaine semelle sur Junior Sambia. Mais le Croate n'est pas le seul à avoir pété les plombs. Si l'on en croit les informations du journal L'Equipe, Dimitri Payet (auteur d'une passe décisive) aurait dépassé les bornes en insultant Michel Der Zakarian. Victime de nombreuses fautes durant la rencontre, le meneur de jeu aurait craqué et adressé un « nique ta mère » à l'entraîneur du MHSC, écrit le quotidien sportif, qui précise également que les joueurs montpelliérains n'auraient pas du tout apprécié l'attitude et les propos du Réunionnais, ce qui aurait participé à rendre le match encore plus électrique.