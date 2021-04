L1 : L'OM laisse filer une victoire en or !

Dans : Ligue 1, OM, MHSC.

32e journée de Ligue 1

Stade de la Mosson

Montpellier et Marseille : 3 à 3

Buts : Delort (1e), Laborde (47e, 90e+4) pour le MHSC; Milik (43e), Gueye (45e+1), Perrin (71e) pour l'OM

Expulsion : Caleta-Car (OM) à la 62e

Dans la bataille pour la cinquième place, et réduit à dix depuis la 62e, l’OM a laissé filer, dans les ultimes secondes, la victoire qui lui tendait les bras à Montpellier (3-3)

La rencontre débutait idéalement pour Montpellier puisqu’après seulement 27 secondes après le coup d’envoi Delort ouvrait le score pour les siens (1-0, 1e). Le coup était rude pour l’OM, mais juste avant la pause, et en trois minutes, la formation de Sampaoli repassait devant au score grâce à un superbe but signé Milik (1-1, 43e), déjà indispensable, puis c’est Gueye qui donnait l’avantage à Marseille avant de rentrer aux vestiaires (1-2, 45e+1).

Après la pause, le MHSC recollait au score par l’inévitable Laborde (2-2, 47e). L’OM semblait prendre un coup au moral, d’autant plus que l’équipe phocéenne se retrouvait à dix après l’expulsion, logique, de Caleta-Car (62e). Mais, alors que son équipe prenait l’eau, le coaching de Sampaoli s’avérait payant, puisque le coach marseillais lançait Perrin à la place d’Henrique et c’est le jeune joueur de l’OM qui redonnait l’avantage aux siens sur un service de Payet (2-3, 71e). Marseille semblait filer vers la victoire, et la cinquième place au classement de la Ligue 1, mais à l’ultime seconde, Laborde égalisait pour Montpellier (3-3, 90e+3). Une énorme déception pour l’Olympique de Marseille qui reste sixième avec trois points d’avance sur son hôte du soir. Pour les amateurs de football, le spectacle était au rendez-vous grâce aux deux formations.