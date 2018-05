OM : Chouchou de McCourt à l'OM, Thauvin va prolonger !

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

Auteur de 22 buts en Ligue 1 cette saison, Florian Thauvin vient d’achever l’exercice le plus abouti de sa carrière.

Joueur influent au sein de l’équipe de Rudi Garcia, l’international français suscite forcément l’intérêt de plusieurs cadors européens en vue du prochain mercato et dans les rangs phocéens, on redoute un départ du natif d’Orléans. Mais selon les informations du journal L’Equipe, « les offres sont rares » pour l’instant. Ce qui pourrait permettre à l’OM de conserver son joueur une saison supplémentaire. Et peut-être même... de le prolonger dès cet été !

Sous contrat avec le club phocéen jusqu’en juin 2021, Florian Thauvin est considéré comme le « cœur du nouvel OM » par Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt, admiratifs devant l’état d’esprit formidable du joueur, encore loué récemment par Didier Deschamps. Et selon L’Equipe, on se dirige donc vers une prolongation du contrat de Florian Thauvin au mercato.

Une revalorisation XXL à l'OM pour Thauvin ?

Désormais dans l’écurie de Jean-Pierre Bernès, l’attaquant de 25 ans devrait logiquement être revalorisé pour (peut-être) atteindre le niveau de rémunération de Luiz Gustavo et de Dimitri Payet, les deux Olympiens les mieux payés en 2017-2018. Voilà en tout cas une nouvelle qui fera le bonheur des supporters du club phocéen, bien conscients qu’il est indispensable de conserver ses meilleurs éléments pour atteindre la Ligue des Champions la saison prochaine.