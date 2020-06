OM : Payet seul joueur intransférable au mercato !

Dans : OM.

Dans un mercato forcément très spécial cette année, l'OM va devoir vendre et le club phocéen devra céder des joueurs, sauf un qui est considéré comme intransférable.

L’Olympique de Marseille a beau avoir son ticket pour la prochaine Ligue des champions, c’est peu dire que le club phocéen n’abordera pas le mercato dans une situation très confortable. Car face à la double menace de la DNCG et du fair-play financier de l’UEFA, Jacques-Henri Eyraud ne pourra pas sortir le chéquier de l’OM et distribuer des millions d’euros à sa guise. Le club phocéen est dans l’obligation de vendre, et compte tenu de la situation économique, les offres ne vont pas s’envoler. Interrogé par Sky Sports, Jonathan Johnson, journaliste français consultant du média anglais, avoue que du côté de l’Olympique de Marseille on risque bien de devoir étudier toutes les offres qui arrivent cet été.

Un seul joueur semble bénéficier de l’étiquette intransférable, il s’agit de Dimitri Payet. Andre Villas-Boas compte sur son joueur vedette, et ce dernier a déjà confié qu’il souhaitait rester à l’OM. « Villas-Boas voudra garder ses meilleurs joueurs, mais il y aura une pression pour vendre (...) Marseille a quelqu'un au sein du club en charge de trouver des acheteurs en Premier League, ce qui atténuerait les problèmes économiques de l'OM. Tout dépend de l'offre (...) Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de joueurs dans l'équipe qui seront considérés comme indispensables et impossibles à vendre. Potentiellement, Dimitri Payet, compte tenu de la forme dans laquelle il se trouvait avant la pause, serait quelqu'un que Marseille ne voudra pas vendre », a expliqué Jonathan Johnson, persuadé que Jacques-Henri Eyraud fera tout pour éviter de vendre les joyaux de la couronne marseillaise. Reste tout de même à savoir à quelle sauce l'OM sera mangé par les gendarmes financiers du foot français et européen.