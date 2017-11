OM : Payet s'y prend mal pour revenir en Bleu balance Petit

Dans : OM, Equipe de France.

De retour de blessure face aux Girondins de Bordeaux, Dimitri Payet a globalement déçu en Aquitaine. Positionné en soutien de Kostas Mitroglou, l’international français (36 sélections) n’a même pas participé à la deuxième période, Rudi Garcia ayant indiqué que l’ancien joueur de West Ham n’avait pas un match dans les jambes. Dans la cité phocéenne, une question va commencer à se poser : qui de Morgan Sanson (7 buts toutes compétitions confondues) ou Dimitri Payet doit évoluer en meneur de jeu ?

« A trop vouloir forcer sa nature… »

Sur les antennes de SFR Sport, Emmanuel Petit n’a pas tranché. En revanche, l’ancien milieu défensif des Bleus s’inquiète pour l’avenir de Dimitri Payet en Equipe de France. Selon le consultant de RMC Sport, le n°10 de l’OM va devoir élever son niveau de jeu s’il veut participer au Mondial 2018 en Russie. « A l'OM, il y a des joueurs qui, pour moi, sont encore loin de leur meilleur niveau. Dimitri Payet, notamment, devrait sérieusement s'inquiéter pour sa place en équipe de France. Je l'ai trouvé pas mal par intermittence mais je me souviens d'une action en première période où il avait deux solutions et il se retrouve face à Jérémy Toulalan qui annihile l'action. A trop vouloir forcer sa nature, on s'oriente souvent vers des déconvenues » a lancé l’ex-milieu de terrain de l’AS Monaco, qui refuse d’enterrer complètement Dimitri Payet mais qui concède sans problème que ce dernier va devoir montrer autre chose dans les prochaines semaines…