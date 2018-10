OM : Payet réagit cash sur sa brouille avec Rami

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Très mauvais résultat pour l’Olympique de Marseille, qui a montré ses limites face à la Lazio Rome (1-3), et a démontré également que son aventure européenne était bien mal embarquée cette saison.

Forcément, pour une équipe qui vise le podium en Ligue 1 mais avait envie de faire aussi bien que la saison dernière en Coupe d’Europe, la déception est grande, même s’il reste un infime espoir de se qualifier. A la fin de la rencontre, Adil Rami et Dimitri Payet se sont invectivés de manière copieuse, devant être séparés par plusieurs joueurs pour éviter que cela n’aille trop loin. Mais le calme est très rapidement revenu des deux côtés. Adil Rami a avoué que tout était de sa faute après une réaction à chaud, et il s’en est excusé, tandis que le capitaine marseillais avait tout aussi rapidement passé l’éponge sur cette embrouille.

« L’embrouille avec Rami ? C’est arrivé et ça arrivera encore. Il n’y a rien d’alarmant. On s’est dit les choses comme on le fait depuis un an et demi. On en parle sur le terrain et après, on essaie de trouver la meilleure solution pour que ça ne se répète pas », a livré un Dimitri Payet passablement excédé sur le coup, mais déterminé à ce que l’ambiance dans le vestiaire ne soit pas plombée, alors que l’OM a d’autres problèmes plus graves à régler.