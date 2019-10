OM : Payet pour 30 ME, 15 ME sur Mitroglou… Anigo est consterné

Dans : OM, Mercato.

Ces derniers mois, le recrutement de l’Olympique de Marseille a souvent été pointé du doigt.

Si Rudi Garcia a, un temps, été érigé comme le principal fautif dans ce domaine, c’est désormais Andoni Zubizarreta qui doit essuyer les critiques des supporters. Il faut dire que depuis le lancement du Champions Project en 2017, les bonnes affaires ne sont pas légion. Surtout qu’au final, l’OM a recruté des joueurs expérimentés sans potentiel de revente derrière, alors que le football moderne fait plutôt la part aux jeunes. De quoi décrédibiliser le travail de l’actuelle direction de Marseille ? José Anigo n’est pas dans cette attaque-là, mais l’ancien coach de l’OM aurait juste aimé avoir un peu plus de considération.

« Ce qui me fait beaucoup de peine c'est quand les gens ne veulent plus voir ce que tu as réalisé, mais uniquement ce que tu as fait de mal. Forcément sur plusieurs années, il a des échecs dans le recrutement. Il y a des paris que l'on tente. Avec Pape Diouf et Julien Fournier, on a démarré sans moyens. On a récupéré des Pagis, des Niang, mais aussi Ribéry ou Taiwo pour zéro. Je n'aurais pas pu racheter Payet, ça c'est sûr. Si j'avais acheté Mitroglou 15 millions d'euros, juste pour la moitié de ses droits, ou que j'avais simplement racheté Dimitri Payet pour 30 millions d'euros alors qu'il avait été vendu pour 15 millions... Le racheter un an et demi après pour le double et en doublant son salaire, j'imagine ce que les gens auraient dit. J'aurais peut-être dû partir plus tôt, mais je n'aurais pas pu racheter Payet, ça c'est sûr », a lancé, sur Maritima, le nouveau responsable du recrutement à l'international de Nottingham Forest, qui estime donc que l’équipe de Vincent Labrune a fait de meilleurs coups, en rapport qualité-prix, que la troupe de Jacques-Henri Eyraud.