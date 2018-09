OM : Payet n'est pas fou, mais il se fixe un objectif énorme

Dans : OM, Ligue 1, Equipe de France.

Auteur de 3 buts et 2 passes décisives depuis le début de la saison, Dimitri Payet est en grande forme avec l’Olympique de Marseille.

Performant aussi bien en meneur de jeu que lorsqu’il passe sur le côté gauche comme lors de la deuxième mi-temps contre Guingamp, le Réunionnais a toujours les Bleus dans un coin de la tête, comme il l’a confié devant les médias après le succès face aux Bretons. Mais l’ex n°10 de West Ham est bien conscient que réintégrer cette équipe de France championne du monde ne sera pas chose aisée…

« On n'en est pas là aujourd'hui. L'équipe de France est dans une nouvelle ère, a un nouveau statut aujourd'hui. Bien sûr que c'est toujours dans un coin de ma tête, mais pour l'instant non, ce n'est pas au point de dire : "Je joue pour prouver au coach Deschamps". Je pense qu'il sait ce que je vaux, et si je dois y retourner, j'y retournerai avec grand plaisir » a concédé Dimitri Payet, lequel n’avait pas caché sa déception de manquer le Mondial 2018 à cause d’une blessure à la cuisse à la veille de l’annonce de la liste de Didier Deschamps. Mais s’il maintient cette forme, difficile de croire que l’aventure de Dimitri Payet avec les Bleus soit terminée.