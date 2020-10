OM : Payet n'a pas qu'un problème de poids, Cazarre balance

Dans : OM.

Passeur décisif contre le PSG et buteur face à Lyon depuis le début de la saison, Dimitri Payet va manquer à l’OM dans les matchs de Ligue 1 à venir.

Et pour cause, le vice-capitaine de l’Olympique de Marseille sera suspendu pour les matchs contre Bordeaux et Lorient en raison de son carton rouge reçu à Lyon avant la trêve internationale. En revanche, le Réunionnais sera bien présent face à l’Olympiakos puis Manchester City en Ligue des Champions, ce qui va lui permettre de ne pas perdre trop de rythme. Du rythme et des matchs, Dimitri Payet en a besoin, de nombreux observateurs ayant remarqué son léger surpoids depuis le début de la saison. Un détail qui n’a évidemment pas échappé à Julien Cazarre, lequel s’est payé le n°10 de l’OM dans une vidéo publiée par Oh My Goal. Mais force est de constater que l’ancien chroniqueur de Canal + n’est plus à l’apogée de son art…

« Moi ça me fascine. Quand tu n’as gagné qu’une coupe de la Réunion à 33 ans, et que tu chambres… Contre le PSG, il a été parfait, il n’a fait que des passes à un mètre. Dès que ce n’est plus Metz ou Dunkerque, en face il fait des passes à un mètre. Rappelez-vous à l’Euro 2016… France-Albanie ouaaaais, France-Roumanie woooh, France-Allemagne aïe, ça va trop haut. C’est trop haut, redescendez. Et puis il se dit, « comme je suis nul, je vais porter l’attention sur ma coiffure ou mon surpoids ». Paf ! Et ça marche, les gens parlent de sa coiffure et de son poids. Il est malin le mec » a fait remarquer Julien Cazarre, toujours aussi incisif dans le chambrage. Reste à savoir si Dimitri Payet, qui scrute de près les réseaux sociaux et apprécie les petites provocations, laissera passer ce tacle très limite.