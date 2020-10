OM : Payet crucial pour sauver Benedetto ?

Dans : OM.

Auteur d’une première saison convaincante à Marseille, Dario Benedetto n’est plus que l’ombre de lui-même depuis le mois d’août.

Toujours muet en Ligue 1, l’Argentin de l’Olympique de Marseille ne parvient pas à relancer la machine. Aussi, le jeu proposé par la formation d’André Villas-Boas n’aide pas l’ex-attaquant de Boca Juniors à se mettre en valeur. Plus que jamais, Marseille aura besoin dans les semaines à venir d’un attaquant qui retrouve le chemin des filets. Et pour ce faire, il serait sans doute judicieux de mieux l’accompagner offensivement. En ce sens, Christophe Jallet estime qu’André Villas-Boas aurait tout intérêt à recentrer Dimitri Payet en soutien de Dario Benedetto, dans une position de meneur de jeu.

Le repositionnement de Payet crucial ?

Un changement tactique qui permettrait à l’ancien chouchou de la Bombonera d’être moins isolé et de se créer plus facilement des occasions selon le consultant de Téléfoot. « Il aurait plus de facilité à se créer des occasions dans le petit jeu, en remise, en déviation. Là, il est capable de se créer beaucoup d'espace. Avec un joueur comme Dimitri Payet derrière lui, ça serait plus facile. Dans ce système, il est esseulé. Il y a moins de soutien de Sanson et Rongier. Il reçoit le ballon jamais dans de bonnes conditions quasiment » a jugé l’ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à André Villas-Boas de trouver un joueur capable d’occuper le flan gauche, dans le cas où Dimitri Payet serait recentré dans l’axe. Trois joueurs postulent : Luis Henrique, Nemanja Radonjic et Marley Aké. Mais pour l’heure, aucun n’apporte les garantis nécessaires pour briller en Ligue 1, et encore moins en Ligue des Champions.