OM : Payet, Mitroglou et Zambo à la rue, Sanson en sauveur

Dans : OM, Ligue 1.

Si tout le collectif de l'Olympique de Marseille est à pointer du doigt après le nul heureux chez les Girondins de Bordeaux ce dimanche soir (1-1), plusieurs joueurs sont particulièrement visés par les critiques.

Coupable d'une grossière erreur avec une passe en retrait loupée vers Sanson sur l'ouverture du score de De Préville, Zambo Anguissa n'est plus le même sans Luiz Gustavo, tout comme Payet, sorti à la mi-temps par Rudi Garcia pour son retour de blessure, et Mitroglou, qui n'a pas trouvé le chemin du but malgré plusieurs situations intéressantes. Au contraire de Sanson, le sauveur de l'OM, qui s'est arraché dans la toute fin du temps additionnel pour égaliser et marquer ainsi son septième but de la saison, soit le meilleur total de l'effectif phocéen. Marseille peut donc le remercier !