OM ‍: Alexis Sanchez a choisi, réponse le 25 août

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Toujours libre de tout contrat, Alexis Sanchez est d'un silence absolu, se contentant de diffuser quelques photos de vacances sur ses réseaux sociaux. Mais dans l'ombre, Fernando Felicevich, l'agent du buteur chilien, est en action et a déjà travaillé sur l'avenir du joueur qui a quitté l'OM en juin.

Les supporters de l’Olympique de Marseille ont beau être gâtés lors de ce mercato, notamment sur le plan offensif avec les signatures d’Aubameyang et Ndiaye, ils rêvent de voir Alexis Sanchez s’ajouter à cette dream team. Même si le buteur chilien (14 buts en Ligue 1) a quitté l’OM sans prolonger, l’idée de le voir revenir au Vélodrome est toujours dans l’air, le joueur n’ayant toujours pas signé dans un autre club. Mais cette situation pourrait ne pas durer si l’on en croit le puissant média brésilien UOL. Raphaël Reis, journaliste pour le site en question, révèle qu’Alexis Sanchez souhaite jouer au Brésil et a déjà contacté 4 clubs : Flamengo, Palmeiras, Grêmio et Corinthians. La star chilienne aurait demandé à son représentant de lui chercher un club en Amérique du Sud où il veut finir sa carrière.

Alexis Sanchez penche vers le Brésil

Agé de 34 ans, Alexis Sanchez a déjà reçu des réponses négatives de Palmeiras et Flamengo, tandis que Grêmio devrait en faire de même après avoir obtenu de Luis Suarez qu’il reste jusqu’à la fin de l’année. Concernant les Corinthians, la probabilité de voir Alexis Sanchez débarquer cet été semblait faible, mais le départ probable de Roger Guedes vers le Qatar ouvre la porte au joueur chilien. Quoi qu’il en soit, il n’y a pas d’urgence absolu pour les clubs brésiliens, puisqu’au pays de la Seleçao le mercato permet de recruter des joueurs jusqu’au 25 août prochain, à condition qu’ils soient libres ou déjà au Brésil.

A cette date, Alexis Sanchez pourra donc faire son choix, il en saura également un peu plus sur les chances éventuelles de l'Olympique de Marseille de disputer la Ligue des champions, puisque si l'OM élimine le Panathinaïkos, le club phocéen jouera son ticket les 22 et 29 août. On a souvent répété qu'El Nino Maravilla voulait impérativement jouer la C1 s'il restait en Europe, et comme ce n'est pas encore le cas du club phocéen, cela pourrait justifier son hésitation à signe un nouveau contrat à Marseille. Ceci explique peut-être cela.