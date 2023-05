OM : Payet harcelé, il trouve ça minable

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Dimitri Payet sera convoqué le 17 mai prochain par la commission de discipline de la LFP. Le joueur de l'OM pourrait voir sa saison terminée...

L'OM est mal en point dans la course à la deuxième place de Ligue 1. Les hommes d'Igor Tudor sont provisoirement à 5 points du RC Lens après la victoire des Sang et Or sur Reims ce vendredi soir. Les Phocéens doivent impérativement gagner face à Angers au Stade Vélodrome pour mettre la pression sur les Nordistes. Des Nordistes qui avaient battu l'OM la semaine passée à Bollaert. Cette rencontre fait toujours autant parler et pourrait finir par coûter plus cher que prévu aux Marseillais. Car en plus des 3 points perdus, c'est Dimitri Payet qui pourrait ne plus rejouer... En effet, le Français est suspecté d'avoir collé une gifle à Yannick Cahuzac. Un geste qui n'a pas été sanctionné sur le coup mais qui fait l'objet d'une étude de la part de la commission de discipline de la LFP. Et Payet pourrait prendre assez cher. A la suite de Lens-OM, Franck Haise, le coach Sang et Or, avait fait part de sa non-volonté de voir Payet sanctionné après son geste. Un comportement jugé classe de la part de nombreux fans de l'OM. Pour Jérémy Attali, il ne serait pas forcément correct de punir Payet.

Payet, une sanction déplacée ?

Dans Débat Foot Marseille, le consultant a en effet indiqué qu’une sanction contre le meneur de jeu marseillais serait déplacée. « Le diffuseur le fait de bonne foi. Il veut apporter à son public une information. Il ne le fait pas pour piéger l’OM. Je suis quand même de l’avis de Franck Haise quand il dit qu’une fois que l’action est passée, c’est fini. C’est petit de revenir sur des détails à chaque fois, alors qu’il y a sûrement des choses qu’on n'a pas vues. Une fois que le match est terminé, tu passes à autre chose. Dans les couloirs, peut-être que des Lensois ont insulté des Marseillais, on ne sait pas. À ce moment-là, il faut regarder toutes les vidéos », a notamment indiqué Jérémy Attali, qui sait en plus que si suspension il y a, Payet pourrait bien jouer son dernier match sous le maillot de l'OM ce dimanche soir au Vélodrome contre Angers. Assurément une triste fin.