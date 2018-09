OM : Payet est tellement intelligent qu'il pourrait devenir entraîneur

Dans : OM, Ligue 1.

Il y a plus d'un an, un peu à la surprise générale, Rudi Garcia faisait de Dimitri Payet le nouveau capitaine de l'Olympique de Marseille.

Et qu'on se le dise, ce choix avait surpris tout le monde, alors que Steve Mandanda était de retour au bercail. Mais il semblerait que le coach olympien ait fait le bon choix. En interne, le n°10 de l’OM est écouté. Il fait l’unanimité et c’est ce qui compte avant tout. Ancien directeur sportif du LOSC, Jean-Michel Vandamme connaît bien le Réunionnais. Selon lui, son intelligence au-dessus de la moyenne fait qu’il réussit dans ce rôle. Et pourrait même à terme, lui permettre de devenir entraîneur.

« Stratégiquement c'est bien joué de la part de Garcia d'avoir mis Payet capitaine. Je n'avais aucun doute sur le fait que Dimitri, qui était un gentil chambreur, deviendrait un leader. Il avait ce charisme et cette capacité à être écouté quand il prenait la parole. Il a un regard très intelligent sur le jeu et sur la sociologie d'un vestiaire. Il pourrait même être entraîneur plus tard » a-t-il confié dans les colonnes de L’Equipe. En attendant d’être coach un jour (ou pas), Dimitri Payet a une mission à accomplir en tant que joueur : ramener l’OM en Ligue des Champions, l’objectif annoncé par le staff olympien en début de saison.