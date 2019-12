OM : Payet est hors-normes, c’est « un truc de ouf »

Dans : OM.

Florian Thauvin étant blessé depuis le début de la saison, Dimitri Payet s’est plus que jamais affirmé comme le patron technique de l’Olympique de Marseille.

Homme clé du dispositif tactique d’André Villas-Boas cette saison, l’international français totalise déjà 5 buts et 3 passes décisives en Ligue 1. Au-dessus du lot techniquement, le Réunionnais est enfin parvenu à gagner en régularité. Assurément, lorsqu’il est à ce niveau-là, Dimitri Payet est l’un des meilleurs joueurs du championnat. Et ce n’est certainement pas son ancien partenaire André-Franck Zambo-Anguissa, interrogé par France Football à ce sujet, qui va dire le contraire.

« Tu as l’impression qu’il faut juste lui passer le ballon et qu’il va faire le reste. Techniquement, c’est un truc de ouf. Les joueurs comme ça sont rares. C’est naturel de se reposer sur lui. Dimitri impulse par ses passes, sa qualité technique, la majorité des actions. Je me disais : “Frank, quand tu as récupéré le ballon, passe-le à Dimitri.” Il a un rôle, celui de leader technique qui, quand il sent la confiance autour de lui, prend les clés, joue avec tout le monde et bonifie le jeu… » a confié le Camerounais, qui fait désormais le bonheur de Villarreal en Espagne, et qui se souvient très bien de quelle manière il se faisait mystifier par Dimitri Payet à l’entraînement du côté de Marseille. La preuve que Dimitri Payet est un joueur différent, d’une facilité technique au-dessus de la moyenne.